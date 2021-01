Bologna – Mancano i gol dall’attacco

Al Bologna manca un attaccante e questo è sotto gli occhi di tutti, ma a renderlo ancora più evidente sono i numeri. I rossoblù hanno segnato ventitré gol in queste prime diciassette giornate di campionato, ma solo otto gol sono arrivati dall’attacco.

Il capocannoniere del Bologna è Soriano con 6 reti e non è un attaccante. L’attacco rossoblù vede Barrow con 3 gol, Orsolini con 2 e con una sola marcatura Palacio, Skov Olsen e Vignato. A dare una mano alla produzione offensiva ci sono Tomiyasu e Svanberg che hanno realizzato due gol come Orsolini pur essendo un difensore e un mediano. Complessivamente gli attaccanti del Bologna hanno segnato solo due reti in più di Soriano e questo evidenzia la mancanza di un bomber in fase realizzativa. Poi la beffa, nel Genoa Mattia Destro ha segnato 6 gol come Soriano e come quasi tutto l’attacco di Mihajlovic.