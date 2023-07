Bologna – Magnani resta con Morara

E' in atto una rivoluzione nel settore giovanile, per quanto riguarda alcuni tecnici ci sarà continuità.

Loris Margotto subentra a Daniele Corazza come responsabile delle giovanili, ma sono in procinto di restare tre figure importanti dello scacchiere rossoblù. Paolo Magnani, al Bologna dal 1999, dovrebbe proseguire la sua carriera rossoblù che lo ha visto ricoprire tanti diversi ruoli, anche di primo piano. Oltre ad una partita allenata nel 2010 contro l'Inter del Triplete, zero a zero, il tecnico rossoblù la stagione scorsa era stato chiamato nello staff di Mihajlovic fino all'esonero del serbo, ma Magnani costruì il primo successo al Dall'Ara assieme a Vigiani nel derby dell'Appennino contro la Fiorentina, poco prima che sbarcasse Motta. Assieme a lui resterà anche Francesco Morara e pure Gianluca Pagliuca dovrebbe rinnovare il contratto.