Bologna, lunedì la ripresa

Stanno per terminare le vacanze dei rossoblù in questa sosta mondiale.

La squadra si ritroverà infatti il 28 novembre per la ripresa degli allenamenti a Casteldebole in vista del match del 4 gennaio contro la Roma all'Olimpico. Al Niccolò Galli si ritroveranno tutti i giocatori ad esclusione dei nazionali, che rientreranno il 5 dicembre, e dei giocatori al Mondiale (Skorupski e Aebischer) che rientreranno in base a quanto andranno avanti le rispettive selezioni a Qatar 2022.