Bologna – L’Under18 pareggia con l’Atalanta

Pareggio per i ragazzi di Magnani

L’Under 18 di Paolo Magnani pareggia 2-2 contro l’Atalanta, nella gara valida per il recupero della 1° giornata di ritorno. Non basta una gara quasi perfetta per vincere la settima gara casalinga in otto match. Dopo questo pareggio, i rossoblù restano al 5° posto, a quota 46 punti.