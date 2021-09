Bologna, l’Under 17 in finale Nereo Rocco

Bologna in finale al torneo Rocco

L''Under 17 di Denis Biavati ha conquistato la finale dell'importante torneo Nereo Rocco. La squadra felsinea ha battuto in semifinale ieri sera il Pordenone per due a uno, gol di Rosetti e Andresson, per il Pordenone Tamiosso, e stasera, alle ore 19 allo Stadio Bearzot di Gorizia, affronterà in finale il Venezia che ha sconfitto l'Udinese.