Bologna, luglio incandescente: tre big match in sei giorni

Se il Bologna sarà ancora in corsa per l’Europa League, la seconda metà di luglio potrebbe essere decisiva per le sorti dei rossoblù. Saranno infatti sei giorni di fuoco, non solo per il caldo, dal 15 al 21 luglio.

Tre partite incandescenti per i rossoblù che, se ancora in lizza europea, ne vedranno due come scontri diretti: si parte il 15 luglio con Bologna-Napoli alle 19.30 (Dazn), poi il 18 luglio toccherà a Milan-Bologna alle 21.45 sempre su Dazn, per finire con Atalanta-Bologna il 21 luglio alle 19.30 su Sky. Tre big match per sognare l’Europa.