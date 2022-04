Quarto risultato utile di fila per il Bologna ma anche per stavolta l'Udinese non lascia i tre punti al Dall'Ara. Il gol in apertura di Hickey sembrava spianare la strada al successo dei padroni di casa che invece sono stati rimontati con Udogie e Success, salvo poi strappare il pari con il neo entrato Sansone. Bologna a quota 39 punti, con il tabù friulano che non si sfata.