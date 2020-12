Bologna – L’infermeria si svuota, rossoblù quasi al completo

Alla ripresa del campionato, il 3 gennaio contro la Fiorentina, Sinisa Mihajlovic potrebbe tirare un sospiro di sollievo vedendo l’infermeria ormai vuota. Eccezion fatta per Mbaye e Santander, il tecnico potrebbe avere tutti a disposizione.

Sono stati 29 i giocatori totali utilizzati in questo periodo di emergenza, e gli unici a non aver avuto la loro occasione sono stati il quarto portiere Breza, Kingsley e Calabresi. Sono stati mesi difficili in casa Bologna dal punto di vista degli infortuni, a turno Sinisa ha perso diverse pedine fondamentali nel suo scacchiere, in tutti i reparti. A partire dalla porta, dove Skorupski, titolare inamovibile, ha saltato le ultime partite per la rottura di una falange. Anche il suo sostituto Ravaglia, che si era infortunato contro la Roma, è recuperato. Alla ripresa degli allenamenti verrà valutato, ma la sensazione è che possa tornare presto a giocare. In difesa rientrerà Hickey a sinistra, dopo la negatività al tampone, anche se si dovrà capire se il covid avrà lasciato qualche strascico sulla condizione fisica. A destra invece tornerà a disposizione De Silvestri, dopo il fastidio al ginocchio che gli aveva impedito di scendere in campo contro l’Atalanta. A centrocampo sono già rientrati Poli e Schouten, anche se entrambi non al 100%. Infine, in attacco, contro la Dea si è rivisto Orsolini mentre Sansone potrebbe rientrare in gruppo già alla ripresa.

Fonte – Stadio