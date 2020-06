Bologna, l’infermeria si sta già riempendo

Il Bologna ha vinto la gara di ieri sera al Marassi contro la Sampdoria. Ora però arriva una serie di partite dure per i rossoblu, che devono cercare di rimanere a galla e superare il momento. Sarà complicato soprattutto perché Mihajlovic deve già fare i conti con i primi infortunati. Non hanno neanche fatto in tempo a tornare in campo dopo la pandemia Skov Olsen e Santander, che si sono già dovuti fermare: i rispettivi problemi muscolari li costringono a rimanere ai box ancora per un po’.

Meno grave invece la situazione di Mbaye, che alla vigilia della gara coi liguri ha dovuto dare forfait per un affaticamento. Sarà comunque assente probabilmente anche mercoledì sera al Dall’Ara contro il Cagliari. Da valutare infine capitan Poli, uscito malconcio ieri sera da Genova. Anche per il centrocampista sembra esserci qualche fastidio muscolare, e quindi di certo sarà meglio non rischiare. Questi sono tutti potenziali ricambi di cui il tecnico serbo dovrà fare a meno.