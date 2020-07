Bologna, l’infermeria inizia a svuotarsi: ecco chi può rientrare a San Siro

Il Bologna guarda avanti. La prossima partita in programma è quella di domenica pomeriggio a San Siro contro l’Inter. Mihajlovic dovrà però fare delle valutazioni, poiché alcuni giocatori cominciano già ad accusare la fatica. L’unico reparto in cui può fare tutti i cambi che vuole, però, è il centrocampo. In ogni caso, sembra che l’infermeria inizi a svuotarsi. Il tecnico serbo spera infatti di recuperare contro i nerazzurri l’ex di turno, Ibrahima Mbaye: il terzino destro ha ripreso a lavorare sul campo a ritmi discreti, e potrebbe accomodarsi in panchina domenica.

Discorso diverso per Santander e Skov Olsen. I due attaccante non sono ancora pronti, e non torneranno a disposizione prima dei match contro Sassuolo o Parma: chissà quando li rivedremo in campo dal 1′. Ancora peggio è messo Poli, le cui condizioni sono monitorate costantemente. Il capitano del Bologna non rientrerà di certo prima del Parma, ma potrebbe slittare anche fino a Napoli o Milan. Coi problemi muscolari non si scherza. Ci sono ancora tante partite da giocare da qui al 2 agosto.