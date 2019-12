Bologna, l’Europa è vicina, si accelera sul mercato

Non sarà un mercato rivoluzionario quello di gennaio. La situazione è tutt’altro che disperata, come quella dello scorso anno. Anzi, i rossoblu in questo momento sono a poche lunghezze dal paradiso europeo. Questo significa che il mercato sarà composto di pochi innesti, ma mirati. Un pensiero, quello dell’Europa, che comincia a manifestarsi nei pensieri di chi giornalmente abita Casteldebole.

In questo senso, gli investimenti sul mercato servirebbero a bruciare le tappe e, potenzialmente, raggiungere l’Europa già quest’anno. In pochi a inizio anno, avrebbero immaginato un Bologna girare la boa nella parte sinistra. Oltre a questo, i risultati recenti dei rossoblu, con 3 vittorie nelle ultime 4, rendono il sogno sempre più realizzabile. Alla fine del girone di andata mancano ancora due incontri. Due partite che, in caso di bottino pieno, potrebbero avvicinare in maniera importante l’Europa. Ecco che allora l’asticella potrebbe alzarsi definitivamente.

