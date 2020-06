Bologna, l’esordio di Cangiano

La serata di ieri è stata amara per il Bologna, che ha perso 0-2 contro una Juventus troppo forte. Non ha potuto far molto Mihajlovic, che nonostante i 5 cambi non aveva a disposizione una panchina così lunga. Nel secondo tempo, infatti, visti gli infortuni di Santander e Skov Olsen, sono entrati anche un paio di giovani.

In particolare, c’è stato l’esordio con la maglia della prima squadra del Bologna per Gianmarco Cangiano. Il trequartista ex Roma – subentrato nella ripresa come esterno sinistro – ha dimostrato subito qualità e grande personalità. Cangiano è il giocatore numero 912 a vestire la casacca rossoblu.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“In occasione del secondo tempo di Bologna-Juventus di ieri ha esordito con la maglia rossoblù Gianmarco Cangiano, il 912° giocatore della storia del nostro club”.