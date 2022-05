Bologna Legends, una serata di beneficenza per Ant

Partita Benefica per le vecchie glorie rossoblù ieri pomeriggio

Si tratta di una sfida amichevole, disputata ieri al campo Carbonchi di Sasso Marconi, tra la squadra di Bologna Legends e la rappresentativa FenImprese Sport. Prima della partita Joey Saputo ha salutato le squadre, poi dopo il riscaldamento sono state presentate le due squadre. Il match si è concluso 4-1 per il Bologna Legends. Tripletta per capitan Marco Di Vaio. Ovviamente, come iniziativa benefica, l'intero ricavato è stato devoluto in beneficenza per la fondazione Ant.