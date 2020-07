Bologna-Lecce, le formazioni ufficiali

Nel Bologna scelte obbligate in difesa, a centrocampo ancora la coppia Medel-Svanberg, mentre in attacco sono confermati Palacio e Skov Olsen assieme a Barrow. Nel Lecce Lapadula unica punta, dietro di lui Falco e Saponara, in difesa gioca l’ex Paz.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Dell’Orco, Lucioni, Paz, Donati; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco, Saponara; Lapadula. All. Liverani.