Bologna-Lecce, i precedenti

Domenica il Bologna ospiterà al Dall’Ara il Lecce, gara valida per la 36^ giornata di Serie A. Le due squadre si sono affrontate in totale nella loro storia 41 volte: 15 vittorie dei rossoblu, 17 pareggi e 9 successi dei giallorossi. Considerando però solo le partite giocate in Emilia, il bilancio è ancora più netto: 10 trionfi a 3 per i padroni di casa.

La gara d’andata è terminata 2-3 per il Bologna, grazie alla doppietta di Orsolini e alla rete di Soriano. L’ultima volta che si è giocato al Dall’Ara, però, ad avere la meglio sono stati gli ospiti: era il settembre del 2011, ed il Lecce vinse per 0-2. Prima di quel match, comunque, gli emiliani avevano vinto i 4 precedenti incontri tra le mura amiche. Quella sconfitta di quasi 9 anni fa, è l’unica partita che il Bologna ha perso in casa contro il Lecce dal lontano 1993.