Bologna-Lecce, grande affluenza al Dall’Ara

Ottimi dati in prevendita per Bologna - Lecce di domenica alle ore 15 allo stadio Dall'Ara.

Il match che rappresenta uno scontro salvezza vedrà una grande cornice di pubblico allo stadio. Tra abbonati e biglietti venduti sono infatti già 22mila le presenze certe per la sfida contro l'ex direttore tecnico Pantaleo Corvino, complice anche la folta presenza di tifosi salentini in città oltre a quelli che saliranno dalla Puglia per assistere alla sfida. Si preannuncia dunque una cospicua presenza di tifosi ospiti.