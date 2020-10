Bologna, le urla di Mihajlovic in allenamento

Non troppo soddisfatto della gara contro la Reggina, e ieri lo ha fatto capire.

Dopo un periodo di tempo più da carota, Sinisa Mihajlovic è passato al bastone. Lo riporta il Resto del Carlino, sottolineando gli urli che il tecnico serbo ha recapitato alla squadra nell’allenamento di ieri, udibili bel al di là dei teloni scuri che tengono al riparo il lavoro al Galli da occhi indiscreti. «Quello che abbiamo fatto con la Reggina non basta», è il messaggio filtrato che esce da Casteldebole all’indomani del successo in Coppa Italia. Per Mihajlovic la situazione è chiara: se sabato giochiamo allo stesso modo perdiamo. Sarebbe la quarta sconfitta in fila, quindi crisi conclamata: meglio evitarla.

Fonte – Carlino.