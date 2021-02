Il Bologna, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato le condizioni e i tempi di recupero di Tomiyasu e Baldursson.

Gli esami a cui sono stati sottoposti i due rossoblù hanno evidenziato rispettivamente una lesione del retto femorale destro per il centrocampista islandese e una lesione del soleo sinistro per il difensore giapponese. I tempi di recupero sono di 2-3 settimane per entrambi.