Bologna, le condizioni degli infortunati

Dopo la vittoria di ieri pomeriggio in casa contro l’Atalanta, il Bologna guarda già avanti. Domenica prossima infatti c’è da affrontare una trasferta molto complicata a Lecce: fondamentale sarebbe infilare altri 3 punti. Mihajlovic può però sorridere, anche viste le notizie che arrivano dall’infermeria.

Sta infatti decisamente meglio Soriano, che da questa mattina è tornato a lavorare con il resto dei compagni: è ancora lontano dalla miglior condizione fisica, ma non è da escludere che il ragazzo possa esser a disposizione del mister per la trasferta in Salento. Ancora solo terapie invece per Krejci e Dijks.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Ripresi questa mattina a Casteldebole gli allenamenti verso Lecce. Seduta defaticante per i titolari di ieri, partitella insieme ai ragazzi della Primavera per gli altri. Roberto Soriano ha lavorato in gruppo con i compagni. Terapie per Mitchell Dijks e Ladislav Krejci”.