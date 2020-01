Bologna, le condizioni degli infortunati

Dopo il pareggio casalingo contro il Verona, il Bologna ha ripreso subito ad allenarsi. Sabato pomeriggio infatti i rossoblu faranno visita alla Spal per il derby emiliano, gara valida per la 2^ giornata del girone di ritorno di Serie A.

Mihajlovic deve però fare i conti ancora con gli infortunati. Solo terapie per Dijks, Krejci, Denswil e Medel. Difficile capire se qualcuno di loro potrà recuperare per il match contro gli spallini.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Dopo il pareggio interno con il Verona i ragazzi di mister Mihajlovic hanno ripreso gli allenamenti questa mattina. Scarico per i titolari mentre per gli altri lavoro atletico, esercizi tecnico-tattici e partitella finale. Terapie per Dijks, Denswil, Krejci e Medel”.