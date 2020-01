Bologna, le condizioni degli infortunati

Dopo la sconfitta di Torino, il Bologna scende subito in campo per preparare la gara del Dall’Ara contro l’Hellas Verona, valida per la 1^ giornata del girone di ritorno. Mihajlovic deve però fare i conti coi soliti infortunati.

Oltre a Medel fermo ai box, non si sono allenati con il gruppo nemmeno Denswil, Krejci e Dijks: tutti e tre si sono limitati infatti a svolgere delle terapie. I primi due potrebbero recuperare per il match di domenica pomeriggio contro i veneti; il terzo invece non rientrerà prima di inizio febbraio.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Questa mattina la squadra è tornata al lavoro a Casteldebole all’inizio della settimana che conduce a #BFCVerona. Seduta di scarico per i titolari dell’Olimpico, partitella a metà campo per gli altri, con l’aggiunta di qualche elemento della Primavera. Terapie per Stefano Denswil, Ladislav Krejci e Mitchell Dijks”.