Bologna, le Caporetto ormai sono troppe

Le sconfitte pesanti continuano ad aumentare

Non è la prima volta negli ultimi anni che il Bologna perde malamente e con un passivo pesante sul gruppone. Il sei a uno di San Siro ormai è la punta di un iceberg che ciclicamente si ripresenta.

Non dimenticando l'incredibile 4-5 in Coppa Italia con la Ternana, nelle ultime due stagioni il Bologna ha avuto altre tre partite con almeno 5 gol subiti: nel 2019/2020 5-1 contro il Milan, l'anno scorso 5-0 a Bergamo e 1-5 in casa con la Roma. Alla sequenza vanno aggiunte anche alcune sconfitte con un poker incassato, ricordare l'1-4 con la Juve l'anno scorso e un 4-0 a Firenze contro la Fiorentina, due avversari contro cui, a Bologna, sarebbe meglio evitare debacle simili.