Bologna-Lazio, scelto l’arbitro della sfida

A dirigere la gara del Dall'Ara di sabato sera tra Bologna e Lazio sarà il signor Maresca della sezione di Napoli. Un nome non troppo simpatico alla piazza rossoblù. Gli assistenti del direttore di gara saranno Bercigli e Cecconi, mentre il quarto uomo sarà Feliciani. Gli addetti al Var saranno Mazzoleni , altro arbitro che spesso è stato criticato dall'ambiente bolognese, e Paganessi.

I precedenti con i rossoblù sono nove (6 in Serie A e 3 in Serie B) con un bilancio di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. La Lazio è la squadra che Maresca ha arbitrato più volte in carriera: sono 20 i precedenti con i biancocelesti con un bilancio di 12 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Il direttore di gara ha già diretto un incontro tra le due squadre: Lazio-Bologna 1-0, ultima giornata del campionato 2013/14.