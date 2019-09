Bologna-Lazio, promozione per gli studenti universitari

Prosegue la prevendita per Bologna-Lazio, il prossimo incontro casalingo dei rossoblu. Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica la presenza di una promozione speciale per gli universitari. Gli studenti dell’Alma Mater potranno infatti acquistare un biglietto di Distinti al costo di 15€, sia in prevendita che allo stadio il giorno del match. Per approfittare della promozione è possibile rivolgersi a tutti i punti vendita Vivaticket, al call center del Bologna (051 61 11 177) o direttamente il giorno della gara alle casse biglietteria dello stadio dove sarà riservata una fila prioritaria. Si informa inoltre che sarà necessario esibire il badge sia al momento dell’acquisto che all’ingresso allo stadio.