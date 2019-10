Bologna-Lazio, le probabili formazioni

C’è grande curiosità in casa Bologna per comprendere le scelte di formazione di Sinisa Mihajlovic, pronto ad andare in panchina se gli esami lo consentiranno.

Nei rossoblù è certo il rientro di Danilo in difesa al fianco di Denswil, sulle fasce dovrebbe toccare a Tomiyasu a destra e forse Mbaye a sinistra. In mezzo Medel e Poli, Svanberg è pronto a sostituire lo squalificato Soriano, mentre davanti Palacio sembra favorito come prima punta con al suo fianco Sansone e Orsolini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Mbaye; Medel, Poli; Svanberg; Orsolini, Palacio, Sansone. All. Mihajlovic.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.