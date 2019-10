Bologna-Lazio, le probabili formazioni

Domenica pomeriggio la Lazio farà visita al Bologna, gara valida per la 7^ giornata di Serie A. Ancora diversi i dubbi di formazione, da una parte e dall’altra. I biancocelesti arrivano dalla sfida in Europa League di giovedì sera, ma in campionato rientreranno tutte le prime linee disponibili. Ballottaggio in difesa tra Luiz Felipe e Bastos, mentre a centrocampo riecco Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Sulla fasce certo del posto Lazzari, in dubbio invece Lulic. Davanti titolarissimo Ciro Immobile, con probabilmente Caicedo al suo fianco: Correa non ha ancora recuperato del tutto dall’affaticamento muscolare.

Per quanto riguarda i rossoblu, Mihajlovic deve ancora fare i conti con l’infortunio di Dijks, a cui si aggiunge anche la squalifica di Soriano. In compenso rientra Danilo al centro della difesa: torna dunque in panchina Bani. A sinistra ancora Krejci, a meno che Mbaye non lo scalzi nelle ultime ore. Davanti alla difesa titolari Medel e Poli, mentre sulla trequarti verrà avanzato Dzemaili: difficile che Svanberg venga buttato nella mischia dall’inizio. Di conseguenza, la prima punta dovrebbe essere Palacio, che all’occorrenza si abbasserà a partita in corso. Sugli esterni gli insostituibili Sansone ed Orsolini, sebbene Skov Olsen scaldi sempre i motori.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi