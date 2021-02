Bologna-Lazio, la moviola di Gazzetta

Per Gazzetta il penalty assegnato alla Lazio è corretto.

Troppo ingenuo Dominguez al 16′ nello sgambettare Correa. Nonostante il contatto sia leggero, Giacomelli assegna giustamente il calcio di rigore. Biancocelesti che protestano per un altro presunto fallo in area di Svanberg su Milinkovic: lo svedese rischia, ma l’intensità è valutabile meglio dall’arbitro in campo che dalla moviola e dunque sembra corretta la decisione di Giacomelli di non intervenire. Bravo l’assistente Paganessi sul 2-0: Barrow parte infatti in posizione regolare prima di fornire l’assist a Sansone.

Fonte-Gazzetta