Bologna-Lazio, i rossoblù non vincono dal 2012

Bologna e Lazio sabato si affronteranno al Dall’Ara alle 18 per la ventiquattresima giornata.

Nei 133 precedenti in Serie A, la Lazio è in leggero vantaggio sul Bologna. Infatti i biancocelesti hanno vinto 52 volte, contro i 44 successi rossoblù e 37 pareggi. Se però si prendono in considerazione solo le gare disputate al Dall’Ara, il bilancio pende completamente dalla parte del Bologna con 33 vittorie contro le 15 della Lazio e 18 pareggi. I rossoblù non battono i biancocelesti in campionato dal marzo 2012 e da quel momento 7 pareggi e 8 sconfitte. Inoltre, sempre dalla stagione 2011/12, il Bologna ha segnato in casa contro la Lazio soltanto in 3 partite casalinghe su 8. Infine, i biancocelesti vanno in gol da 19 partite di fila in Serie A e hanno fatto meglio solo nel 1956 con 21 gare consecutive.

Fonte: Sky Sport