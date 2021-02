Bologna-Lazio, 2 gli squalificati

Sabato 27 febbraio alle ore 18, il Bologna tornerà in campo per la ventiquattresima giornata di campionato. I rossoblù affronteranno la Lazio al Dall’Ara ed entrambe le squadre dovranno rinunciare a un giocatore per squalifica.

Nel turno precedente Hickey è stato espulso al minuto 30′ contro il Sassuolo e se Dijks riuscirà a smaltire il problema muscolare si riprenderà la fascia sinistra, altrimenti spazio a Tomiyasu e De Silvestri. Nei biancocelesti, invece, non ci sarà Escalante che era diffidato e al minuto 89′ di Lazio-Sampdoria è stato ammonito. Il centrocampista è la riserva di Leiva e quindi non dovrebbe cambiare nulla nello scacchiere di Inzaghi.