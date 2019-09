Bologna, Lassi e Dominguez, che spettacolo!

Vanno alla grande i giovani rossoblu all’estero. Nell’ultimo match giocato dal Montreal Impact, Lassi Lappalainen è riuscito a gonfiare la rete, la 5′ dal suo arrivo in Canada in appena 9 presenze. Gol che non è bastato per evitare la sconfitta al club di Saputo, battuto per 2-1 dal Los Angeles Galaxy di Ibrahimovic, in gol anche lui.

Chi invece è riuscito a portare la propria squadra alla vittoria è stato Nicolas Dominguez. Ma non solo questo, il futuro rossoblu è riuscito anche a trovare il gol, nella vittoria del Velez per 2-1 sul River Plate al Monumental. Una partita in cui il mediano è stato un assoluto protagonista, nel bene e nel male. Per l’argentino infatti oltre al gol, un cartellino rosso nel finale di match, per fortuna senza conseguenze per la sua squadra. Dominguez che ora guida la classifica cannonieri argentina con 4 gol nelle prime 7 giornate.

Crescono forti i giovani talenti rossoblu all’estero, in attesa di vederli fra in mezzo agli squali che abitano la Serie A.