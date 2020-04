Bologna, l’arrivo di Favilli consentirebbe 2 soluzioni per ruolo in attacco

Andrea Favilli all’ombra di Palacio per completare il reparto offensivo. L’idea di Sabatini e Bigon è infatti quella di inserire un giovane di grande prospettiva per completare il reparto avanzato. Il profilo identificato dai due uomini mercato rossoblu è proprio quello dell’attaccante genoano, grande amico di Orsolini. Il classe ’97 in caso di arrivo sarebbe costretto a lottare con Palacio per il ruolo di centravanti titolare.

L’idea è la costruzione di una squadra che possa offrire due alternative vere per ogni ruolo d’attacco. A destra la sfida è tra i due talenti mancini rossoblu di Skov Olsen e Orsolini. A destra invece la staffetta forse più interessante dal punto di vista tecnico: quella tra Sansone e Barrow. L’italiano fornisce maggiori garanzie in copertura, ma il gambiano si è dimostrato fin qui un killer in zona gol. Tra le linee, sfida a due tra Soriano e Dominguez. A questi vanno aggiunti i due jolly che Mihajlovic potrà utilizzare per far saltare il banco: Musa Juwara ed Emanuel Vignato.

Fonte: Corriere dello Sport Stadio.