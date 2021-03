Bologna – L’anno di Soriano

Roberto Soriano è il top player del Bologna e a certificarlo sono i numeri perché il 21 rossoblù ha realizzato 9 gol e 6 assist in questa stagione.

Soriano nel match di ieri ha trovato il suo record personale di reti in una singola stagione di Serie A. Il centrocampista rossoblù ha fatto gol con il suo unico tiro in tutto il match e ha segnato per due gare consecutive in Serie A per la prima volta da dicembre 2019 (contro Inter e Lecce). Questo è proprio l’anno di Soriano e la convocazione per l’Europeo sembra una normale conseguenza.