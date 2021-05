Bologna – L’amara trasferta di Udine

Di Davide Gerosa

Udinese-Bologna si sfideranno sabato alle 15 alla Dacia Arena e da quando i rossoblù sono tornati in Serie A, le due squadre si sono affrontate 6 volte in Friuli: cinque in campionato e una in Coppa Italia. L'ultima e unica vittoria esterna del Bologna risale al 14 febbraio 2016 con il gol di Destro e Donadoni in panchina. Da quel successo in poi solo sconfitte. Infatti l'anno successivo vinsero i padroni di casa 1-0 con il gol di Danilo in rovesciata al 93', così come nel campionato seguente con il gol vittoria di Fofana all'ultima giornata. Nella stagione 2018/19, con Mihajlovic in panchina, l'Udinese vinse di misura per 2-1 con i gol di De Paul e Pussetto mentre per il Bologna segnò il momentaneo gol del pari Palacio. Anche nello scorso campionato questa trasferta non fu felice per i rossoblù che persero ancora una volta per 1-0, decisivo il gol di Okaka. Per quanto riguarda la Coppa Italia, nel dicembre 2019, un pesante 4-0 permise ai padroni di casa di passare il turno ed eliminare il Bologna dalla competizione. Proprio una trasferta amara quella della Dacia Arena. I rossoblù devono archiviare il discorso salvezza e ci proveranno già da questo sabato, anche per invertire il trend negativo degli ultimi anni in Friuli.