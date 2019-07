Bologna, l’allenamento e le condizioni di Dijks

Il Bologna si prepara con la massima voglia ed intensità alla partita di domani pomeriggio contro lo Schalke 04. I rossoblu dovranno sicuramente scendere in campo con una mentalità diversa rispetto a quanto mostrato nella sconfitta contro il Colonia. Lo staff tecnico farà ruotare diversi giocatori, ma partirà di sicuro coi titolari. Fra loro non figurerà però Mitchell Dijks, che ha subito una brutta botta contro i tedeschi. Ci ha però pensato lo stesso olandese a rassicurare tutti i tifosi tramite il suo profilo Instagram. Il terzino sinistro lavorerà dunque a parte per qualche giorno.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Intensa seduta di lavoro questa mattina al campo di Neustift: la squadra ha svolto un’attivazione atletica insieme al prof. Marchesi, quindi Raimondi e Tanjga hanno lavorato sulla fase difensiva mentre De Leo e Baldi si sono occupati dei movimenti d’attacco. In seguito esercitazioni per tutti sul possesso palla, scambi in velocità e partitella a metà campo 7 contro 7. Dopo la contusione di venerdì, Mitchell Dijks farà qualche giorno di allenamenti differenziati”.