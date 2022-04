Bologna – La Under18 pareggia 2-2 in casa dell’Inter

I ragazzi di Magnani pareggiano contro i nerazzurri

Il Bologna sfiora la seconda vittoria in due giorni contro l’Inter, dopo il bel risultato di mercoledì raggiunto dalla squadra di Mihajlovic. Viene, infatti, raggiunta nel finale, per il 2-2, la formazione Under18 di Paolo Magnani, nel recupero della 14^ Giornata di campionato: ma a tre giornate dalla fine è sicuramente un grande passo in avanti verso l’obiettivo dei playoff.