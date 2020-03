Bologna, la situazione infortunati

Il Bologna deve lasciarsi alle spalle la dura sconfitta rimediata sabato pomeriggio sul campo della Lazio. Al momento, è già in programma infatti la sfida di domenica al Dall’Ara contro la Juventus. Nel frattempo, arriva finalmente la notizia che tutti aspettavano dall’infermeria. Nella giornata di ieri, Dijks ha ripreso ad allenarsi – seppur in parte – con i suoi compagni. Se non dovessero sorgere altre complicazione, quindi, il terzino olandese potrebbe addirittura esser convocato per il match contro i bianconeri.

Più indietro invece Krejci e Svanberg. Il laterale ceco ha svolto ieri un allenamento differenziato, mentre il centrocampista svedese si è limitato a fare delle terapie. Entrambi avranno bisogno ancora di un paio di settimane. Da questo punto di vista, dunque, il rinvio del match contro la Juve andrebbe a favore del Bologna, che avrebbe più tempo per ritrovare i suoi giocatori infortunati, nella speranza di averli così a disposizione per il match di Genova contro la Sampdoria in programma sabato 14 marzo.