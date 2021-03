Bologna, la regola dell’under

Mihajlovic, dopo la Roma, ha cambiato il suo Bologna.

Non sono variate le trame di gioco, ma l’atteggiamento, più prudente e meno all’arrembaggio. Nelle 11 partite giocate dai rossoblù nel 2021, il Bfc ha segnato e subito 11 reti, mentre nelle precedenti 14 aveva segnato 21 gol e subiti 27. Dati che trasformano i felsinei da una squadra da “over”, con un gol segnato e quasi due subiti a partita, a una da “under”, con un gol segnato e uno subito, usando il gergo degli scommettitori. Nonostante la mentalità della rete in più sia rimasta in Sinisa, la squadra ha mutato la sua indole anche per colpa di una serie di infortuni, come ammesso dal tecnico serbo: “Non mi piace ma ogni tanto bisogna farlo”, riferendosi al suo Bologna più cauto. Più equilibrio dunque, anche per merito dell’arrivo di Soumaoro dietro. Ora c’è l’esame Napoli, che il Bfc sarà obbligato ad affrontare con aggressività e convinzione per superarlo.

Fonte-Cor Bo