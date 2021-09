Bologna, la programmazione televisiva fino alla diciannovesima

Le coordinate televisive delle partite del Bologna

Per sette volte il Bologna sarà trasmesso anche da Sky e non solo in esclusiva da Dazn. Tutto il campionato è ad appannaggio della piattaforma streaming ma tre partite a giornata saranno trasmesse anche da Sky. Con Hellas, Lazio, Milan, Napoli, Cagliari, Fiorentina e Torino anche la pay tv satellitare darà in diretta i match dei rossoblù.