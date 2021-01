Bologna – La probabile formazione contro l’Udinese

Domani alle 15 al Dall’Ara scenderanno in campo Bologna e Udinese per il sedicesimo turno di campionato.

Mihajlovic non potrà contare sullo squalificato Dominguez e dovrà scegliere chi impiegare al suo posto. Il favorito per affiancare Schouten è Svanberg, in vantaggio su Baldursson e Poli. Lo svedese nelle ultime due giornate era partito dalla panchina e ora può tornare titolare, dovrà stare attento perché è diffidato. Gli altri diffidati sono Tomiyasu e Danilo che insieme a Paz e Dijks, favorito su Hickey, aiuteranno Da Costa a difendere la porta rossoblù. In attacco l’unico dubbio è legato a Palacio e alla sua condizione fisica e si candida Vignato per sostituirlo, confermati poi Orsolini, Soriano e Barrow.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.