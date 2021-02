Bologna – La Primavera domani ospita il Milan

Il Bologna Primavera torna a giocare una partita in casa. L’ultima era stata contro la Spal il 19 ottobre, prima della sospensione del campionato. Domani alle ore 15, i rossoblù di mister Luciano Zauri giocheranno sul campo del Centro Sportivo Biavati, per provare a tornare alla vittoria e confermare le buone prestazioni messe in campo dalla ripresa in poi, cercando di migliorare una classifica comunque già molto piacevole.

L’avversario di giornata sarà il Milan che, eliminazione dalla Coppa Italia a parte, da quando è ripreso il torneo non ha sbagliato un colpo. I rossoneri attraversano un grande momento di forma, essendo reduci da tre vittorie consecutive, anche se Rabbi e compagni hanno tutte le intenzioni di centrare il primo successo casalingo in campionato. La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.