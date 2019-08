Bologna, la nota più lieta si chiama Tomiyasu

Nel brutto pareggio di Verona contro l’Hellas, c’è una notizia positiva su tutte. Il migliore del Bologna è stato senza dubbio Takehiro Tomiyasu, che al Bentegodi ha esordito nella nostra Serie A. Il difensore giapponese – che questa sera Mihajlovic schiererà nuovamente titolare al Dall’Ara nel derby contro la Spal – è protagonista di un grande inizio di stagione. Dopo qualche piccola difficoltà iniziale, ha affrontato tutte le amichevoli estive con impegno, personalità e serietà, dimostrandosi all’altezza.

Ben presto, il tecnico serbo lo ha allargato terzino destro, scoprendolo perfetto per giocare bloccato nel suo 4-2-3-1. Il classe 1998 ci ha messo poco a soffiare il posto da titolare a Mbaye, uno dei “veterani” ormai di questo Bologna. Tomiyasu è un centrale, ma la sua stazza e soprattutto la sua intelligenza tattica gli permettono di non sfigurare come laterale basso. Bologna ha accolto benissimo questo ragazzo, che per il momento sta rispondendo alla grande.