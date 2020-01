Il giudice sportivo Gerardo Mastandrea ha diramato la lista degli squalificati per la ventesima giornata del campionato di Serie A.

I giocatori sanzionati in totale sono undici e tra questi figurano anche i nomi di Mattia Bani e Nicola Sansone, squalificati per una giornata di campionato e assenti quindi per il derby con la Spal.