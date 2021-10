Bologna – La classifica sorride, sono tanti i punti in più

Cinque punti in più per il Bologna

Il Bologna può gioire durante questa sosta che porterà alla trasferta di Udine del 17 ottobre. Undici punti in classifica per i rossoblù e sesto posto in coabitazione con grandi club, ma soprattutto un differenziale rispetto alle prime sette giornate di un anno fa importante: + 5. L'anno scorso i rossoblù viaggiavano a meno di un punto a gara con 6 punti in classifica. Solo due vittorie infatti nel 2020/2021 (Parma e Cagliari) con ben cinque sconfitte. La squadra di Mihajlovic è la seconda per differenziale dietro al Napoli che ha 6 punti in più rispetto a un anno fa.