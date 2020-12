Bologna – La classifica è buona anche nelle statistiche, ecco quali

Nonostante un avvio di campionato altalenante, il Bologna si trova in un’ottima posizione di classifica: al decimo posto, a soli due punti da Atalanta e Lazio.

Anche dal punto di vista delle statistiche diffuse dalla Lega Serie A i rossoblù hanno buoni risultati, in particolare per quanto riguarda la media dei gol fatti e di quelli subiti. La squadra di Mihajlovic, infatti, si trova al decimo posto anche nella classifica delle reti realizzate, 14 in totale, con una media di 1,56 gol a partita, mentre è all’ottava posizione nella graduatoria delle reti incassate, sempre 14, nonostante la lunga striscia negativa di partite con almeno un gol preso. Perfetto equilibrio dunque nelle statistiche del Bologna, con esattamente lo stesso numero di gol fatti e di gol subiti. Particolare annotazione sulla media delle reti prese: 6 sono state subite dai rossoblù nel primo tempo mentre 8 nel secondo. A comandare queste statistiche, da una parte c’è l’Inter, prossimo avversario del Bologna, che con 23 gol fatti ha il miglior attacco della Serie A, mentre dall’altra Verona e Juve detengono la miglior difesa con 7 gol subiti a testa.