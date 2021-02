Bologna – La classifica a confronto con un anno fa

Rispetto all’anno scorso il Bologna ha peggiorato la sua classifica dopo 22 giornate di campionato.

Infatti i rossoblù, un anno fa, avevano 30 punti e quindi sei punti in più rispetto ai 24 attuali. Questo dato conferma come la squadra di Mihajlovic stia faticando e manchi di continuità, anche se i punti di vantaggio rispetto alla terz’ultima sono nove. La squadra che si è migliorata di più a distanza di un anno è il Milan che ha totalizzato 17 punti in più, mentre il Parma con 19 punti in meno è quella che ha fatto peggio di tutta la Serie A.