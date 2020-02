Vista l’ormai nota emergenza riguardante il coronavirus, sono diverse le società che presumibilmente giocheranno a porte chiuse.

Caso analogo per il Bologna, la squadra rossoblu infatti dopo aver sospeso la vendita di prevendite a data da destinarsi, ha successivamente annullato momentaneamente la vendita di biglietti per la gara contro la Juventus in programma giorno 8 marzo.

