Bologna-Juventus, questo l’MVP rossoblu

Al rientro in campo dopo 4 mesi, il Bologna ha perso 0-2 contro la Juventus. I bianconeri sono di un’altra categoria, ma la squadra di Mihajlovic ha provato comunque di dire la sua senza mollare fino all’ultimo. In questi giorni i tifosi rossoblu hanno votato il loro migliore in campo nella sfida del Dall’Ara.

L’MVP del Bologna è Takehiro Tomiyasu, che ha ottenuto addirittura il 46,88% delle preferenze. A seguire ci sono Medel al secondo posto, e Skorupski ed il giovanissimo Cangiano a pari merito al terzo posto.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Takehiro Tomiyasu è l’MVP rossoblù di #BFCJuventus di lunedì. Takehiro ha ottenuto il 46,88% delle preferenze tra i tifosi che hanno risposto al sondaggio #VotaIlMigliore sulla Pass Area del nostro sito. Al secondo posto Gary Medel con il 25%, in terza posizione a parimerito Lukasz Skorupski e Gianmarco Cangiano con il 6,25%”.