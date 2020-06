Bologna-Juventus, i precedenti

Questa sera torna in campo il Bologna, e lo fa subito alla grande. Allo stadio Dall’Ara arriva infatti la Juventus: gara valida per la 27^ giornata di Serie A. Nella loro storia le due squadre si sono affrontare in totale 181 volte tra tutte le competizioni: 30 vittorie rossoblu, 61 pareggi e 90 trionfi bianconeri. Considerando solo le gare giocate al Dall’Ara, il bilancio è comunque a favore degli ospiti: 38 successi a 24 per la Vecchia Signora.

All’andata all’Allianz Stadium è finita 2-1 per gli uomini di Sarri: non è bastata la prodezza di Danilo a fronte dei gol di Ronaldo e Pjanic. La Juventus batte il Bologna da 8 partite consecutive. I rossoblu non battono i bianconeri addirittura da 17 gare: l’ultimo successo risale al lontano febbraio 2011, quando Di Vaio decise il match con una doppietta (0-2). L’ultima vittoria degli emiliani nel proprio stadio è avvenuta addirittura 22 anni fa, esattamente il 29 novembre 1998: 3-0 firmato Paramatti-Signori-Fontolan.