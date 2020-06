Bologna-Juventus: due giocatori in ballottaggio

Manca sempre meno al grande ritorno in campo, ad attendere i rossoblu ci sarà la Juventus campione d’Italia in carica.

Un match difficile per il Bologna ma che calza a pennello visto il brutto momento dei bianconeri.

Le scelte per l’undici titolare sembrano essere ormai definite per Sinisa Mihaijlovic con soli due dubbi relativi al centrocampo e al reparto avanzato.

I ballottaggi vedono infatti coinvolti Dominguez e Medel per una maglia in mezzo al campo e Palacio e Sansone per l’ultimo posto disponibile nel tridente.

