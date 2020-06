Bologna-Juventus: Danilo e Denswil se la vedranno con Dybala

Questa sera la Juventus arriverà a Bologna con qualche defezione. Su tutte, la più pesante sarà forse l’assenza di Higuain. L’attaccante argentino è ancora una volta fuori dai convocati per un problema muscolare, e Sarri dovrà “accontentarsi” del tridente Cristiano Ronaldo-Dybala-Douglas Costa. Negli ultimi giorni si è discusso molto sulla posizione in campo dei 3, ma la squadra sembra aver deciso: il mister vorrebbe il portoghese al centro, ma i ragazzi hanno votato la “Joya”.

Questo significa che stasera al Dall’Ara sarà Dybala che dovrà vedersela con la coppia di centrali rossoblu formata da Danilo e da Denswil. CR7 partirà invece da sinistra, con Tomiyasu davanti a lui. Il numero 10 della Juventus è un centravanti atipico: non ama stare all’interno dell’area di rigore, mentre lo si trova spesso a dialogare coi compagni a metà campo. “Falso nueve” come pochi, l’argentino cercherà di attrarre lontano dalla porta i difensori del Bologna, i quali dovranno esser bravi a non cadere in trappola. Il fisico è dalla loro parte: Danilo e Denswil dovranno giocare con astuzia e malizia.